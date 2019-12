The Batman: nuovi dettagli sulla Batsuit di Robert Pattinson (Di martedì 31 dicembre 2019) nuovi dettagli sul costume che l'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson indosserà in The Batman hanno fatto la loro comparsa su Twitter. nuovi dettagli sul costume di Robert Pattinson in The Batman sono stati diffusi dal reporter di Variety Kris Tapley. Il giornalista ha pubblicato su Twitter un'anticipazione aull'aspetto della nuova Batsuit. Secondo Kris Tapley, il costume indossato da Robert Pattinson in The Batman sarà basato sul design di Lee Bermejo, che aveva pubblicato un concept art della Batsuit sul suo account Instagram a settembre. Il post è stato poi cancellato, ma il rilancio della notizia da parte di Kris Tapley torna ad alimentare la discussione tra i fan sul look del nuovo Uomo Pipistrello. Le prime foto dal set di The ... Leggi la notizia su movieplayer

