The Batman: le prime foto dal set anticipano un imponente funerale (Di martedì 31 dicembre 2019) Le prime foto dal set di The Batman svelano la costruzione di un'imponente cattedrale in cui verrà ambientata la scena di un funerale. Le riprese di The Batman stanno per prendere il via a Cardington, le prime foto dal set svelano la costruzione di un'imponente cattedrale in cui verrà ambientata la scena di un funerale. Si tratterà forse del funerale dei genitori di Bruce Wayne? L'utente @CardingtonSheds ha diffuso su Twitter una serie di foto rubate dal set di The Batman che mostrano le costruzioni realizzate in attesa dell'inizio della lavorazione. In un tweet scrive: "Questa settimana ho scoperto.... 1. Stanno filmando parti di The Batman con Robert Pattinson a Cardington. 2. Stanno costruendo una cattedrale nel capannone 1 per il film. 3. ... Leggi la notizia su movieplayer

