Testa O Croce è il nuovo singolo dei Modà estratto dall’ultimo album (audio e testo) (Di martedì 31 dicembre 2019) Il nuovo singolo dei Modà è Testa O Croce. Il brano arriva dal disco omonimo del gruppo di Kekko Silvestre, tornato in musica a cominciare dal 4 ottobre dopo un lungo periodo di pausa che si sono presi per consentire al frontman di realizzare i suoi sogni da regista. Il brano è in radio a cominciare dal 6 gennaio ed è il quarto estratto dal disco che sarà riportato sul palco per i concerti che si terranno a partire dal mese di marzo con le prime date di Catania, quelle che sono state spostate dal Pal'Art di Acireale ancora non disponibile per eventi pubblici. Queste le date del tour dei Modà che toccherà anche l'Arena di Verona, per l'ultima data in calendario che si terrà il 2 maggio 2020. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I concerti dei Modà per Testa O Croce 6 e 7 marzo 2020 Acireale (Ct) Pal’Art Hotel - SPOSTATI AL ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : #TestaOCroce è il nuovo singolo dei @rockmoda estratto dall'ultimo album (audio e testo) - VHolywat : @tancredipalmeri ...facciamo testa e croce (i piedi) e non se ne parli più!?????? - Sonoio33429843 : @garbugli_la @Misurelli77 @potere_alpopolo Mentre la tua risposta dimostra che nel testa o croce ti é andata male.… -