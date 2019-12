Terremoto politico alla Rocca: Di Maria ‘caccia’ dalla maggioranza i consiglieri disobbedienti (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCapodanno coi botti alla Rocca dei Rettori. Preso atto di una maggioranza politica che non c’è più, come testimoniato dall’esito delle ultime riunioni del parlamentino provinciale, il presidente Antonio Di Maria ha proceduto con un vero e proprio repulisti dei suoi oramai ex consiglieri. La scure si è abbattuta innanzitutto su Domenico Parisi, a cui è stato revocato l’incarico di vicepresidente nonchè la delega ai rapporti istituzionali. Stesso trattamento per Claudio Cataudo e Luca Paglia: anche per loro, deleghe revocate. Il vicesindaco di Ceppaloni, nel dettaglio, si occupava di politiche sociali, energetiche e industiali. Paglia, invece, unico rappresentante di palazzo Mosti alla Rocca, era delegato al patrimonio e all’urbanistica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, si legge nel decreto di revoca, è stato il voto ... Leggi la notizia su anteprima24

