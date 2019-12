Tantissimi auguri di Buon Anno da parte di tutta la redazione di Eurogamer.it! (Di martedì 31 dicembre 2019) Un Anno sta per finire ed un nuovo Anno sta per ricominciare e noi, cari lettori di Eurogamer.it, vogliamo ringraziarvi per l'affetto che ci avete dato nel 2019 augurandovi un sereno e felice 2020.Questo decennio è stato particolarmente ricco di novità, sia per i giochi che sono stati pubblicati che per il versante hardware. A tal proposito in questi giorni abbiamo stilato una serie di titoli che ci hAnno colpito nel profondo durante questi dieci lunghi anni.Perciò un grazie va ancora a voi, che ci seguite sia sul sito che attraverso i nostri canali social e rinnoviamo gli auguri per un sereno 2020 all'insegna del gaming. Per quanto riguarda noi, cercheremo di offrirvi come sempre news ed articoli di qualità, sperando di ritrovarvi in questo nuovo Anno tutto da scoprire.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

RealPiccinini : Un abbraccio grande a tutti i followers ?? Vorrei brindare con ognuno di voi, ma siete diventati tantissimi...?? Graz… - GioMelandri : Per @artribune è il @Museo_MAXXI il miglior museo d’arte contemporanea 2019 . Grati e onorati vi aspettiamo nel 20… - ARitmoDelCuore : RT @AlteaFerrari: @ARitmoDelCuore Tantissimi auguri anche a tw carissima amica, ti auguro tanta salute, gioia e serenità per tutto l'anno c… -