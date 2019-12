Tangenti Mose, giudici contabili tagliano il conto del danno erariale che scende a 6,9 milioni (Di martedì 31 dicembre 2019) I giudici contabili tagliano due terzi del conto da pagare per le Tangenti del Mose. La Procura della Corte dei Conti veneta aveva chiesto la condanna a risarcire 21,75 milioni di euro per le Tangenti del Mose all’ingegnere Giovanni Mazzacurati già presidente del Consorzio Venezia Nuova (è deceduto pochi mesi fa), all’imprenditore veronese Alessandro Mazzi e al Consorzio stesso. Ma i giudici contabili hanno sforbiciato la somma, riducendola ad un terzo. E così la condanna per danno erariale è stata fissata in 6,9 milioni. La decisione è stata adottata dal presidente Carlo Greco, dal relatore Innocenza Zaffina e dal giudice Daniela Alberghini. Gli atti di citazione risalivano al 2018. A sostenere l’accusa, il procuratore regionale della Corte dei Conti Paolo Evangelista e il vice Alberto Mingarelli. La somma imponente era il risultato del calcolo delle Tangenti di cui ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

