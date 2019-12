Sylvie Lubamba, dalla tv al carcere: ecco com’è oggi. E svela il suo dramma (Di martedì 31 dicembre 2019) Condannata a tre anni e nove mesi di carcare per aver utilizzato carte di credito non sue, Sylvie Lubamba è libera da circa due anni ma solo nell’ultimo periodo è tornata ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo. Dopo il carcere, Sylvie Lubamba è andata a vivere dalla madre, ma nel 2019 ha svelato di aver chiesto una casa popolare. “Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro quotidianamente dell’affetto di amici, famiglia e nipoti che mi amano. Le persone pensano che noi così detti vip ce la passiamo bene e viviamo da nababbi, invece non è affatto così“, ha dichiarato alla stampa dopo la prolungata assenza dalla televisione. Star degli anni Duemila e showgirl scoperta da Piero Chiambretti, Sylvie Lubamba da qualche tempo è scomparsa dalla tv.



