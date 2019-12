Su Raidue il film Australia | Trama e trailer (giovedì 2 gennaio) (Di martedì 31 dicembre 2019) La proposta di Raidue in prima serata di giovedì 2 gennaio è il film Australia. La pellicola è di genere avventura e drammatica del 2008, diretta da Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Hugh Jackman Australia è un film di genere avventura, drammatico del 2008, che andrà in onda giovedì 2 gennaio in prima serata … L'articolo Su Raidue il film Australia Trama e trailer (giovedì 2 gennaio) proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Gli Aristogatti (Film) #StaseraInTV 31/12/2019 #PrimaSerata #gliaristogatti @RaiDue - MiguelC24767994 : #ITALY 'LOVE, ONCE AND ALWAYS (TV Movie 2018)' was on the TV channel 'RAI 2 @RaiDue'. Actress AMANDA SCHULL. Actor… - FlorisFloris9 : #capodanno2020 stasera alle 21 su Raidue il bel film d animazione -