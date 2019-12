Stranieri si pestano all'African Shop e attaccano militari: arrestati (Di martedì 31 dicembre 2019) Federico Garau Gli uomini dell'Arma sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante per avere la meglio sui facinorosi: tutti e tre i nigeriani avevano precedenti penali Violenta rissa tra Stranieri, avvenuta durante la notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre nelle immediate vicinanze di un negozio di San Donà di Piave (Venezia). Ad intervenire sul posto, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti e passanti, sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Donà di Piave, che si sono trovati costretti a fronteggiare una situazione già decisamente compromessa. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, gli uomini dell'Arma hanno fermato 3 nigeriani che recavano segni evidenti di una violenta colluttazione, iniziata a loro dire intorno alle 22 proprio all'interno dell' "African Shop". Non si conoscono o non sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

