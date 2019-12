Strada regionale 70 della Consuma: traffico camion limitato per i nuovi lavori (Di martedì 31 dicembre 2019) traffico dei mezzi pesanti limitato sulla Strada regionale 70 della Consuma. Per i nuovi lavori di sistemaziuone. Infatti, per consentire una nuova fase di lavori, la Regione Toscana ha messo a bilancio per il 2021 un contributo di un milione e 400mila euro, che servirà per migliorare la percorribilità della Strada e rende più sicuri alcuni punti critici del Passo della Consuma Leggi la notizia su firenzepost

Maltempo Valle d’Aosta : valanga su Strada - chiusa regionale per Champorcher : Una valanga di lieve entità ha raggiunto il manto stradale, costringendo alla chiusura della regionale numero 2 per Champorcher, nel comune di Pontboset. La Valle di Champorcher è, dunque, isolata. Oltre all’interruzione della viabilità non si registrano altre criticità, secondo quanto segnalato dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. “È una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ...

