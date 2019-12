Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 1 gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Su Rai 1 dalle 21.25 l'evento Roberto Bolle - Danza con me. Alle 9.50 la Santa Messa presieduta da Papa Francesco. Alle 12.20 in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia il Concerto di Capodanno diretto da Myung-Whun Chung. Ma veniamo al prime time. Tra gli ospiti della serata-evento di Roberto Bolle Alberto Angela, Roberto Benigni e Matteo Garrone, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Luca e Paolo, Marracash featuring Cosmo, Giampaolo Morelli, Virginia Raffaele, Nina Zilli e Luca Zingaretti. Su Rai 2 altre 4 puntate di 9-1-1. Alle 23.30 lo speciale Un anno di sport. Alle 13.30 in differita da Vienna il Concerto di Capodanno. Ma vediamo la prima serata. Punto di origine (S01E05): in seguito al suo recente crollo nervoso, Bobby cerca di scacciare i suoi fantasmi buttandosi a capofitto nel lavoro. Ma, durante l'intervento a un matrimonio, l'uomo finisce per perdere le staffe.prosegui la ... Leggi la notizia su blogo

Pollydolce : Stasera in tv 31 dicembre 2019. I migliori film e programmi da vedere! - zazoomnews : Programmi tv Giovedì 2 gennaio 2020 Stasera in tv - #Programmi #Giovedì #gennaio #Stasera - mikysunny : RT @IostoconTarabas: Programmi per stasera? Che fai? Dove vai? Con chi? ME -