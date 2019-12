Stasera in tv, L’Anno che verrà: le anticipazioni e gli ospiti del 31 dicembre (Di martedì 31 dicembre 2019) Appuntamento da non perdere questa sera, 31 dicembre, con L’Anno che verrà: le anticipazioni e i tanti ospiti a partire dalle 21 su RaiUno Ultimo giorno del 2019 da vivere insieme. Direttamente da Potenza, capoluogo della Basilicata, ci sarà l’ultimo saluto del 2019 con il Capodanno di RaiUno “L’Anno che verrà”. Dopo il messaggio di … L'articolo Stasera in tv, L’Anno che verrà: le anticipazioni e gli ospiti del 31 dicembre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

dioignorante : RT @VittorioBanti: Turbati perché vi (ci) ignorano? Stasera lasciate spenta la TV e NON seguite il discorso di fine anno del Presidente Mat… - BettyM64 : RT @VittorioBanti: Turbati perché vi (ci) ignorano? Stasera lasciate spenta la TV e NON seguite il discorso di fine anno del Presidente Mat… - gabrillasarti2 : RT @VittorioBanti: Turbati perché vi (ci) ignorano? Stasera lasciate spenta la TV e NON seguite il discorso di fine anno del Presidente Mat… -