Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, perché Kylo Ren ha riparato la sua maschera? (Di martedì 31 dicembre 2019) Chris Terrio, co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha spiegato il perché della riparazione della maschera da parte di Kylo Ren durante l'ultimo episodio. Dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, stanno uscendo fuori numerose spiegazioni ai fatti accaduti nel film, tra cui il perché Kylo Ren ha deciso di riparare la sua maschera, distrutta in Star Wars: Gli ultimi Jedi. Nonostante le sue aspirazioni di diventare come suo nonno Darth Vader, Kylo Ren si trova ancora in conflitto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, alla deriva da tra il lato oscuro e la luce. In questo episodio, Kylo Ren ha colto di sorpresa molti fan, riparando la sua maschera, gesto che ha spiegato a The Wrap il co-sceneggiatore Chris Terrio: "Kylo dice ... Leggi la notizia su movieplayer

zerocalcare : Non potendo fare una recensione vera, per ovvio conflitto emotivo, ho scritto le cose brutte, quelle medie e quelle… - Noovyis : (Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, perché Kylo Ren ha riparato la sua maschera?) Playhitmusic - - QueenofSorrow75 : @DarioMarchetti Ho le mutandine di Star Wars ?? -