Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams spiega come ha convinto Harrison Ford a fare ritorno (Di martedì 31 dicembre 2019) J.J. Abrams ha rivelato come ha convinto Harrison Ford a fare ritorno per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei panni di Han Solo. Harrison Ford ha deciso di fare ritorno per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sorprendendo ancora una volta i fan, il regista J.J. Abrams ha rivelato i motivi che hanno spinto l'attore a questa scelta in un'intervista a Vanity Fair. Ai temi della prima trilogia, Harrison Ford riteneva il suo Han Solo un personaggio talmente stupido da chiedere più volte a George Lucas di ucciderlo ne Il ritorno dello Jedi. Il divo è stato accontentato con la morte di Han in Star Wars: Il risveglio della forza per mano del figlio Ben Solo, alias Kylo Ren, ma questo ... Leggi la notizia su movieplayer

zerocalcare : Non potendo fare una recensione vera, per ovvio conflitto emotivo, ho scritto le cose brutte, quelle medie e quelle… - Noovyis : (Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams spiega come ha convinto Harrison Ford a fare ritorno) Playhitmusic - - starwarsnewsit : Star Wars: Terrio 'Palpatine è sempre stato nei piani dalla Kennedy' - -