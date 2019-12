Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il ritorno di Palpatine è un'idea di Kathleen Kennedy (Di martedì 31 dicembre 2019) Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riporta in scena il malvagio imperatore Palpatine e l'idea sembra sia nata da Kathleen Kennedy. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha riportato in scena l'imperatore Palpatine e l'idea sembra sia stata di Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, come rivela una nuova intervista rilasciata dal co-sceneggiatore del film. In Episodio IX l'iconico villain ha un ruolo centrale negli eventi raccontati sul grande schermo e Chris Terrio ha parlato di quell'elemento della trama. Il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha dichiarato: "Kathy Kennedy e Michelle Rejwan avevano un piano molto chiaro per dove voleva che si concludesse la storia. Avevano dei progetti chiari riguardanti alcuni punti del racconto. Ci hanno inoltre dato molta libertà ... Leggi la notizia su movieplayer

