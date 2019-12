Stagione magica per Gabigol: l’attaccante vince il Pallone d’Oro per il Sudamerica (Di martedì 31 dicembre 2019) Stagione molto importante quella dell’attaccante Gabigol, il calciatore del Flamengo è stato decisivo nella finale di Coppa Libertadores ed adesso ha vinto il Pallone d’Oro del Sudamerica per il 2019. L’attaccante brasiliano ha ottenuto il tradizionale premio dal quotidiano ‘El País’, alle spalle si sono piazzati i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Il calciatore di proprietà dell’Inter ha ottenuto 168 voti (45%) da parte dei 372 giornalisti che hanno partecipato all’ elezione. Importanti traguardi raggiunti dall’attaccnte brasiliano: capocannoniere del Brasileirão con 25 goal, e della Libertadores con nove. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Stagione magica per Gabigol: l’attaccante vince il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

