Ssc Napoli, male nelle quotazioni dei bookmaker per scudetto e Champions: la Coppa Italia può essere un obiettivo (Di martedì 31 dicembre 2019) Ha perso la SuperCoppa, primo trofeo stagionale, e fatica (pur vincendo) in campionato: è però sempre la Juve la squadra faro del calcio Italiano. La Signora è al vertice nelle valutazioni degli analisti Snai, rivolte ai grandi traguardi del 2020, nazionali e internazionali. Lo scudetto bianconero è ancora la prima opzione, a 1,50, anche se l’Inter si è avvicinata parecchio e adesso è data a 3,00. Da segnalare, riferisce Agipronews, la cavalcata della Lazio, partita da quote più che improbabili e ora scesa a un possibile 12. Per il resto, Roma a 33 e Atalanta a 50, mentre il Napoli è crollato a 100. Juve favorita anche in Coppa Italia, a 2,25, con l’Inter a 4,50 e la Lazio detentrice terza a pari merito con il Napoli, a 6,50. I bookmaker mostrano di credere ancora al disastrato Milan di questi tempi, forse per l’effetto Ibra, tanto che la vittoria in Coppa Italia è a ... Leggi la notizia su ildenaro

sscnapoli : ?? Prosecco Doc SSC Napoli, prodotto nella cantina Bottega di Bibano di Godega. Il perfetto brindisi dei tifosi azzu… - gasalerno : RT @sscnapoli: ?? Prosecco Doc SSC Napoli, prodotto nella cantina Bottega di Bibano di Godega. Il perfetto brindisi dei tifosi azzurri! Dis… - SIMONEE58219983 : RT @sscnapoli: ?? Prosecco Doc SSC Napoli, prodotto nella cantina Bottega di Bibano di Godega. Il perfetto brindisi dei tifosi azzurri! Dis… -