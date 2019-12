Sport in tv oggi (martedì 31 dicembre): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 31 dicembre 2019) Si chiude il 2019 dello Sport ma non è ancora tempo di vacanze. Anche in questo ultimo giorno dell’anno, infatti, potremo vivere eventi Sportivi assolutamente da non perdere. Ci sarà tanto basket a stelle e strisce, con la NBA che non riposa mai, quindi attenzione agli Sport invernali. Lo sci di fondo prosegue nel Tour de Ski con la tappa di Dobbiaco, mentre il salto con gli sci si prepara per l’appuntamento di Garmisch con le qualificazioni. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti di questo ultimo giorno del 2019 e Come seguirli in tv o streaming. PROGRAMMA completo EVENTI SportIVI DI oggi (martedì 31 dicembre): ore 2.00 BASKET, NBA – Chicago Bulls – Milwaukee Bucks – diretta su Sky Sport NBA (206) ore 2.00 WRESTLING, WWE Raw – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204). ore 12.20 SCI DI FONDO, Coppa del Mondo ... Leggi la notizia su oasport

TeresaBellanova : Sulla #Xylella dire bugie è uno sport nazionale. Quelle delle ultime ore non le posso tollerare. A chi oggi continu… - infoitsport : Corriere dello Sport in apertura oggi: 'Friedkin libera la Roma' - Emmection : RT @thevscientist: È arrivato il momento di dirlo: ai commenti sessisti riguardo al fatto che le donne seguono un determinato sport qui ris… -