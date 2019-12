Sparatoria Texas, Trump: “Strage evitata grazie alla legge sulle armi” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il presidente americano Donald Trump ha commentato la Sparatoria in Texas con un riferimento alla legge sulle armi. Il 29 dicembre scorso, infatti, un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa. L’aggressore è stato ucciso da un fedele, ma nella strage sono morte altre due persone. “Vite umane sono state salvate da eroi – ha detto Trump – e grazie alle leggi del Texas che gli permettono di avere armi con loro”. Trump sulla Sparatoria in Texas Un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa del Texas mentre erano presenti nell’edificio religioso moltissimi fedeli. Nell’attacco hanno perso la vita due persone (Anton Wallace, di 64 anni e Richard White, di 67 anni) e l’assalitore è stato ucciso da un fedele. L’ennesima Sparatoria che colpisce gli Stati Uniti e in particolare il Texas: Donald Trump, però, ha commentato i fatti con positività. In ... Leggi la notizia su notizie

FerranteViola : RT @rottwi59: #Texas : Sparatoria in una chiesa. Fortunatamente un parrocchiano era armato ed ha colpito con un colpo di pistola alla testa… - xposeidone : RT @rottwi59: #Texas : Sparatoria in una chiesa. Fortunatamente un parrocchiano era armato ed ha colpito con un colpo di pistola alla testa… - Gianmar26145917 : RT @rottwi59: #Texas : Sparatoria in una chiesa. Fortunatamente un parrocchiano era armato ed ha colpito con un colpo di pistola alla testa… -