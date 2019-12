Spagna, tutto pronto per il nuovo governo Psoe-Podemos: determinante l’accordo quasi raggiunto con Esquerra Republicana (Di martedì 31 dicembre 2019) È pronto a nascere il nuovo governo spagnolo Sanchez-Iglesias, con i due leader che oggi hanno firmato e presentato al Congresso il loro accordo di governo. E a sbloccare la situazione, dopo le ultime ed ennesime elezioni, lo scorso 10 novembre, potrebbe essere l’Avvocatura dello Stato spagnola, direttamente dipendente dal governo di Madrid, che lunedì ha chiesto alla Corte Suprema di autorizzare l’indipendentista catalano Oriol Junqueras, condannato a 13 anni di reclusione per sedizione, ad uscire dal carcere per svolgere le sue funzioni di eurodeputato, come richiesto recentemente anche dalla Corte di Giustizia dell’Ue. Un gesto che accontenta le richieste di Esquerra Republicana, il partito degli indipendentisti di sinistra che detiene 13 seggi nel nuovo Parlamento e che, con un’astensione al prossimo voto di fiducia all’esecutivo Psoe–Podemos, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

