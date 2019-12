Spaccio a Maddaloni, arrestata con 69 involucri di cocaina la figlia dell’ex brigadiere infedele Lazzaro Cioffi (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – arrestata per detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente Ilaria Cioffi, classe ’95, residente a Maddaloni in provincia di Caserta. Si tratta della figlia di Lazzaro Cioffi, ex carabiniere, in cella per corruzione e Spaccio di droga con l’aggravante del metodo mafioso. Il carabiniere infedele però, è noto anche alle cronache per essere fino al centro di un’altra importante indagine in Campania. Secondo la Procura di Salerno infatti, il 57enne sarebbe coinvolto anche nell’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010. Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia della locale stazione, ha notato lungo le vie cittadine, una giovane donna con abiti eleganti e a bordo di un’auto di prestigio, la quale, però, nonostante si presentasse in modo ... Leggi la notizia su anteprima24

