Sossio, Ursula e tutti i sei figli. La prima foto della famiglia allargata fa boom di like: “Siete meravigliosi” (Di martedì 31 dicembre 2019) Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver deciso di lasciare lo studio di Mediaset per viversi la loro relazione al di fuori delle telecamere, hanno partecipato a Temptation Island Vip ma la coppia non è riuscita a superare le difficoltà e ha deciso di mettere fine alla storia. Ma questo non è bastato e dopo mesi i due ci hanno riprovato e questa volta l’amore è stato più forte dei problemi. Ora la loro storia d’amore è stata coronata dalla nascita della piccola Bianca, che Ursula e Sossio hanno considerato come il suggello del loro legame. “La mia vita è completamente cambiata con l’arrivo di Bianca. prima della sua nascita, avendo tre figli abbastanza grandi”, ha raccontato Ursula poco dopo la nascita della piccola. ( dopo la foto) “Avevo un po’ ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

