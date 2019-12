Sorridenti, ma con la clava. Ecco chi sono i liberatori dell’Emilia Romagna (Di martedì 31 dicembre 2019) Sorridenti, ma con la clava. Senza reali argomenti su come governare la Regione e per questo alla ricerca di una famiglia di terremotati ancora sfollati, ma non per aiutarli - come dovrebbe fare la politica - ma per darli in pasto alla propaganda. Famiglie trasformate, senza vergogna, in vessilli di chissà quale colpa di presunti avversari. Simboli, cioè, di questa politica bassa che si nutre di malignità, senza comprendere che così facendo denigra e degrada solo se stessa e quei potenziali elettori che continuano ad essere trattati come una massa di trogloditi creduloni, sempre pronti ad aizzarsi e indignarsi per un nulla creato ad arte.Ecco chi sono davvero quelli che vorrebbero liberare l’Emilia Romagna da un’oppressione che nemmeno loro sanno spiegare in cosa consista esattamente. Forse perché non gli è stato spiegato bene. O ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Antonio05849523 : RT @HuffPostItalia: Sorridenti, ma con la clava. Ecco chi sono i liberatori dell’Emilia Romagna - HuffPostItalia : Sorridenti, ma con la clava. Ecco chi sono i liberatori dell’Emilia Romagna - lavinia974 : RT @MARI151280: GRAZIE @ChristineSophi @lavinia974 @chiccolina69 @calabraducia @la_nana_bianca con cui sento tanto in comune, donne sorride… -