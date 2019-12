Sondaggi, taglio dei parlamentari: il 90% è favorevole. Salvini politico migliore e peggiore dell’anno: piace al 21% ma il 34% non lo ama (Di martedì 31 dicembre 2019) Matteo Salvini è il politico peggiore dell’anno. Ma anche il migliore. Lo sostiene un Sondaggio dell’istituto Demos per il quotidiano Repubblica. Per il 21% degli intervistati il leader della Lega è il miglior politico del 2019. Per oltre, però, un terzo (cioè il 34%) è il peggiore. Quindi più di metà delle persone interpellate non riesce a non citare l’ex ministro dell’Interno. Un po’ come accadeva un anno fa per Matteo Renzi. L’ex premier, però, ha perso centralità nelle opinioni degli italiani: non citato tra i politici migliori, è terzo tra i peggiori col 15%, un punto in meno di Luigi Di Maio. Tra i migliori si segnala il premier Giuseppe Conte, al 12%, stesso successo riscosso da Sergio Mattarella. Tra i personaggi internazionali spicca poi l’assenza di un vero “migliore”: Papa Francesco è primo con l’8 percento dei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

