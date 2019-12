Sondaggi politici, gli eventi più importanti del 2019 per gli italiani: dall’Ilva al Conte bis (Di martedì 31 dicembre 2019) Quali sono i fatti, di cronaca e di politica, che più hanno colpito gli italiani nel 2019? Cosa gli elettori ricordano meglio e ritengono più determinante nell'anno che sta per concludersi? Un Sondaggio realizzato da Demopolis per il Tg3 ha analizzato le risposte degli intervistati e a prevalere sono soprattutto i temi strettamente politici. Leggi la notizia su fanpage

LegaSalvini : LA LEGA TORNA A CRESCERE NEI SONDAGGI DOPO SETTIMANE DI STOP: SALVINI RIMANE IL LEADER PIÙ AMATO - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, CONTINUA A CRESCERE LA LEGA: I DETTAGLI - infoitinterno : Sondaggi politici: tonfo della Lega, crescono tutti i partiti di governo -