Sondaggi, Matteo Salvini è il personaggio politico peggiore per il 34% degli intervistati (Di martedì 31 dicembre 2019) Secondo il Sondaggio realizzato dall'istituto guidato da Ilvo Diamanti il leader della Lega Matteo Salvini ha due primati: è considerato sia il personaggio 'migliore' (21%) sia quello "peggiore" (34%) dell'anno. Tra i migliori personaggi politici c'è anche il premier Giuseppe Conte, al 12%, a pari merito con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leggi la notizia su fanpage

