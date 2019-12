Società Autostrade al ministero dei Trasporti: «Tutte le gallerie controllate entro due mesi» (Di martedì 31 dicembre 2019) La minaccia di revoca della concessione è ancora nell’aria, Luigi Di Maio ne ha parlato anche recentemente. E, dunque, Aspi – dopo l’ennesimo incidente ieri notte in un tunnel della A26- prova a rilanciare. Secondo un accordo fatto oggi con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, Aspi dovrebbe dare “ulteriore impulso” al piano di controllo di Tutte le volte delle gallerie della rete autostradale, già affidato a un consorzio internazionale guidato dalla multinazionale Bureau Veritas. Il piano sarà fortemente accelerato, dice l’azienda, dopo il crollo di ieri sull’A26, e verrà concluso entro i prossimi due mesi anche con l’uso di georadar. Stando a quanto l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha detto oggi, 31 dicembre, alla De Micheli, si stanno concludendo in questi giorni le ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Autostrade, stop agli aumenti dei pedaggi sul 95% della rete. Il ministero autorizza solo 4 società: anche BreBeMi… - MazzaraFluo : RT @fattoquotidiano: Autostrade, stop agli aumenti dei pedaggi sul 95% della rete. Il ministero autorizza solo 4 società: anche BreBeMi e P… - borsariannalisa : RT @Forchielli: Genova, crolla la volta in galleria, strage sfiorata, Autostrade sotto accusa ?? non credo più alla buona fede della Società… -