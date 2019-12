Soccorso Aereo: equipaggio del 15° Stormo in azione anche l’ultimo giorno dell’anno, salvati due escursionisti [VIDEO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre, un equipaggio dell’83° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) in prontezza d’allarme nazionale è decollato dall’aeroporto di Cervia, sede del 15° Stormo, a bordo di un elicottero HH-139A per prestare Soccorso a due escursionisti in difficoltà in una zona impervia in località Pintura di Bolognola, in provincia di Macerata. L’equipaggio, ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico (FE), è decollato intorno alle 15:00 per raggiungere la zona di intervento. A bordo anche personale specializzato del Corpo Nazionale Speleologico e del Soccorso Alpino di Macerata. Giunti nell’area d’operazione ed individuati gli escursionisti in difficoltà, l’equipaggio ha effettuato il recupero tramite il verricello ed un’apposita cesta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

