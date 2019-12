‘So che ti amo…’: Paola Barale abbracciata ad un uomo ma…, la dichiarazione sui social [VIDEO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Paola Barale e il Capodanno lontano dall’Italia Paola Barale ha deciso di trascorrere San Silvestro all’estero. Infatti qualche giorno fa la soubrette piemontese ha preso un aereo in compagnia di amici. Ovviamente a testimoniare il tutto sono delle foto e clip che la stessa ex compagna di Raz Degan ha condiviso sul suo account Instagram. E a proposito di social, di recente la sosia italiana di Marilyn Monroe ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore ad un uomo. Si tratta del suo nuovo fidanzato? La soubrette piemontese in atteggiamento affettuosi con un uomo, ma è solo un caro amico Qualche giorno fa un caro amico di Paola Barale ha compiuto gli anni. Per l’occasione Mauro ha deciso di festeggiarlo insieme alla soubrette di Fossano. Infatti i due si sono fatti vedere insieme in auto mentre scherzano e hanno degli atteggiamenti affettuosi. Oltre ad essere ... Leggi la notizia su kontrokultura

MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… - davidefaraone : Donna, colta, impegnata. È il mix che i sovranisti odiano. In queste ore @rulajebreal è oggetto di insulti sessisti… - borghi_claudio : @AndreaF18660992 @GiuseppeConteIT Ecco e io ti dico che su Bankitalia non sai cosa abbiamo fatto, da Salvini in giù… -