Smog Milano: PM10 ancora oltre i limiti (Di martedì 31 dicembre 2019) Ieri in tutte le centraline di monitoraggio attive a Milano sono stati registrati livelli di polveri sottili al di sopra dei limiti di 50 microgrammi di PM10, con una media di 56,3 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata. Secondo i dati raccolti dall’Arpa, in via Senato sono stati registrati 59 microgrammi per metro cubo; a Milano-Marche 57; a Milano-Verziere 55; in via Pascal 51. Primato per la centralina di Pioltello-Limito dove sono stati rilevati 67 microgrammi.L'articolo Smog Milano: PM10 ancora oltre i limiti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

FedericaCalvia : RT @Affaritaliani: Migliora qualità dell'aria a Milano Le misure anti traffico funzionano - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Migliora qualità dell'aria a Milano Le misure anti traffico funzionano - Affaritaliani : Migliora qualità dell'aria a Milano Le misure anti traffico funzionano -