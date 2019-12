Slittino, Campionati Italiani 2019: si impongono Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Rieder/Kainzwaldner (Di martedì 31 dicembre 2019) Come di consueto a fine anno si sono disputati i Campionati Italiani di Slittino su pista artificiale: per il 2019 la pista che ha ospitato la manifestazione tricolore è stata quella di Oberhof, in Germania. Nel singolo maschile trionfo da pronostico per Dominik Fischnaller, che ha preceduto il cugino Kevin Fishcnaller e Lukas Gufler. Nel singolo al femminile anche tutto da copione: si impone, nella tripletta dell’Esercito, Andrea Voetter davanti a Verena Hofer e Marion Oberhofer. Per quanto riguarda il doppio Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner riescono a sorprendere i giovani Ivan Nagler e Fabian Malleier; a chiudere il podio Ludwig Rieder e Patrick Rastner. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Paola Castaldi Leggi la notizia su oasport

franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Ottimi risultati per i colori dell'Arma ai campionati di slittino svoltisi a Oberhof (GER): in singolo, oro per il Car.… - Angelika1520 : RT @_Carabinieri_: Ottimi risultati per i colori dell'Arma ai campionati di slittino svoltisi a Oberhof (GER): in singolo, oro per il Car.… - NotarioVincenzo : RT @_Carabinieri_: Ottimi risultati per i colori dell'Arma ai campionati di slittino svoltisi a Oberhof (GER): in singolo, oro per il Car.… -