Sky e Now Tv le uscite di Gennaio 2020: The New Pope, Prodigal Son, His Dark Materials, Aquaman, BarLume (Di martedì 31 dicembre 2019) uscite Sky Gennaio 2020 Serie tv e Film in streaming su Now Tv. I Film in prima tv uscite Sky Now Tv – Il primo mese dell’anno (e di un nuovo decennio) si porta dietro ancora gli strascichi delle feste e dei botti dell’ultimo dell’anno (mi raccomando da evitare!): così il 1° Gennaio su Sky Atlantic ci sarà l’atteso fantasy His Dark Materials, Legacies 2 su Premium Stories e su Sky Cinema la divertente commedia italiana Non Ci resta che il Crimine. Ma il clima di festa prosegue con Attente a Quelle Due, Smallfoot per i più piccoli su Premium Cinema e Non Sposate le mie figlie 2 il 6 Gennaio. La sera della Befana arriva su Fox il mystery Emergence con Allison Tolman e su Premium Stories parte la nona e ultima stagione di Suits. Giovedì 9 ecco arrivare Mayans MC 2 il sequel spinoff di Sons of Anarchy e nel corso del mese arriveranno anche Manifest 2, Bob ... Leggi la notizia su dituttounpop

megamodo : His Dark Materials, l’adattamento della trilogia fantasy di P #hisdarkmaterials #nowtv #questeoscurematerie #sky - Eli5Cullen : RT @telesimo: Arriva su @SkyAtlanticIT e @NOWTV_It NOW TV l’#1gennaio 2020 #HISDARKMATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE, #serietv fantasy dram… - telesimo : Arriva su @SkyAtlanticIT e @NOWTV_It NOW TV l’#1gennaio 2020 #HISDARKMATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE, #serietv fa… -