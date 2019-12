Skam Italia su Netflix con le prime tre stagioni | perché rivedere la serie rivelazione

Skam Italia su Netflix con le prime tre stagioni, perché (ri)vedere la serie rivelazione del 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) È senza dubbio la serie Italiana rivelazione del 2019: a Capodanno debutta Skam Italia su Netflix per regalare ai fan una maratona in attesa della quarta stagione. Considerato il miglior remake del format norvegese, il successo dello show originale si deve al passaparola sui social. Un esperimento, chiamiamolo così, ma anche un nuovo modo di fare televisione che rivoluziona il mondo della serialità. Skam Italia su Netflix arriva dopo mesi sofferti per i fan. Inizialmente pubblicata da TIMVision, la serie di Ludovico Bessegato è stata cancellata al termine della terza stagione, lasciando la storia in sospeso. Ci sono voluti mesi di ardue battaglie social, con i fan che invocavano l'aiuto delle piattaforme di streaming per salvarla, ma alla fine ci ha pensato Netflix a correre in loro soccorso. Il resto è storia. Per i nostalgici o i curiosi che vogliono approcciarsi al mondo di Skam ... Leggi la notizia su optimaitalia

