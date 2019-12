Sicilia: Musumeci, ‘Sono stati anni di denaro sperperato e di gestioni discutibili’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – “Il nostro lavoro è stato incessante, ma siamo consapevoli che siamo solo all’inizio della ripresa, lenta ma inesorabile. Lo squilibrio finanziario della Regione che si è accumulato in quarto di secolo ci impedisce di agire come vorremmo”. Lo ha detto il Governatore Siciliano Nello Musumeci durante gli auguri di fine anno in diretta Facebook. “Sono stati anni di denaro sperperato, diciamo la verità – dice ancora Musumeci – anni di gestioni discutibili, e oggi ci impongono di operare pesanti tagli al bilancio regionale. Toccherà a noi risanare pure le finanze della Regione Siciliana ma sia chiaro non faremo mai tagli che possano gravare sulla fasce più deboli”. L'articolo Sicilia: Musumeci, ‘Sono stati anni di denaro sperperato e di gestioni discutibili’ Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

