Sicilia: Musumeci, ‘Chiediamo al Governo Conte più attenzione per l’isola’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – “Al Governo nazionale chiediamo più attenzione per la Sicilia, lo diciamo senza alcun tono polemico e nel rispetto del principio della leale collaborazione fra le istituzioni”. Lo ha detto il Governatore Siciliano nello Musumeci durante gli auguri di fine anno via Facebook. “A Roma devono sapere che qui servono grandi infrastrutture, servono reti ferroviarie efficienti, servono autostrade sicure e strade provinciali e statali percorribili, servono procedure burocratiche snelle, servono tariffe aeree ridotte”.“In Sicilia servono enti locali con risorse certe e non costrette a vivere alla giornata”, dice ancora Musumeci. “La nostra isola deve diventare insomma un luogo in cui valga la pena di investire – spiega ancora Musumeci – una Sicilia che vorremmo possa assumere un ruolo non più ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

