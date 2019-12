Si è spento Syd Mead, il padre degli immaginari visionari di ‘Blade Runners’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Syd Mead è morto. Il ‘visual disegner’ si è spento all’età di 86 anni. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia a ‘The Hollywood Reporter’. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Nuovo grave lutto nel mondo del cinema internazionale. E’ morto all’età di 86 anni Syd Mead, il ‘visual disegner’, conosciuto da tutti per aver preso parte a sagre famose come Blade Runner e Star Trek. L’annuncio del decesso dell’artista è stato dato direttamente dalla famiglia ai microfoni di Hollywood Reporter. I parenti hanno precisato che Mead tre anni fa ha scoperto di avere un linfoma. Una lotta che non è servita a salvargli la vita. Chi era Syd Mead Syd Mead era uno dei ‘visual disegner’ più conosciuti in tutto il mondo. Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto sul set di Star Trek-The Motion Picture del ... Leggi la notizia su newsmondo

