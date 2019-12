Si chiude il decennio giallorosso: l’acquisto ‘top’ anno per anno (FOTO) (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il decennio sta per concludersi anche nel calcio. Abbiamo selezionato un acquisto per annata tra quelli effettuati dal Benevento. Dopo aver rispolverato le ‘meteore’ transitate per il Sannio, è il turno dei cosiddetti ‘top player’. Due precisazioni: dalla selezione abbiamo escluso chi, in questa decade, ha fatto ritorno nel Sannio dopo una prima esperienza nel decennio precedente (si vedano i casi di Gori ed Evacuo); ci siamo riservati l’ostico compito di limitare la scelta a un giocatore per stagione (indipendentemente dalla finestra di mercato). Ecco la lista. 2010/2011: ANDREA PINTORI Il Benevento lo acquista dal Lumezzane, in giallorosso resterà due stagioni collezionando 58 presenze e 16 reti. Delusione cocente la doppia semifinale play off persa contro la Juve Stabia nel 2011, ma è un punto di riferimento ... Leggi la notizia su anteprima24

