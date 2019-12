Shooter 3, gli episodi in onda mercoledì 1 gennaio su 20 (Di martedì 31 dicembre 2019) Shooter 3, gli episodi in onda mercoledì 1 gennaio su 20. Anticipazioni e trame L’appuntamento del mercoledì con Shooter prosegue con la terza stagione anche nel nuovo anno e dopo una settimana di pausa. La serie continua con due nuovi episodi in onda mercoledì 1 gennaio su 20 (canale 20 del digitale terrestre) alle 21:00. Ricordiamo che la terza stagione di Shooter è composta da 13 episodi, ed è l’ultima, non ce ne saranno altre quindi. Shooter è un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia su Netflix. La serie ha tre stagioni per un totale di 31 episodi, ma è stata cancellata senza preavviso dal canale americano. Vediamo le trame degli episodi in onda stasera sul canale 20, il quinto e il sesto della terza stagione. Shooter – 3×07 – “Voto Decisivo” Bob Lee e Isaac si incontrano con un ex operativo di alto livello mentre cercano ... Leggi la notizia su dituttounpop

xKlytia : io: carina questa canzone di nicol- nicole dollanganger: ahah ho gli altarini dei mass shooter in casa e colleziono… -