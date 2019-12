Sharon Stone su Bumble, account chiuso da app di dating online (Di martedì 31 dicembre 2019) Hai mai sognato di incontrare Sharon Stone, se non di uscirci assieme? So già che ad alzare la mano è stata anche più di una donna. L’attrice di Casinò e, sì, anche di Basic Instinct, visto che parliamo di seduzione e richiamo della natura, è tra le più affascinanti e desiderate di sempre. Così ammaliante da essere, oltre che una brava interprete, anche un ottimo battitore d’aste charity, occasioni in cui, per raccogliere fondi per la beneficenza, chi si occupa di gestire le varie offerte deve dare il meglio di sé perché le cifre volino alle stelle senza rimpianti e, anzi, con un certo trasporto emotivo. Per il sorriso di Sharon Stone, si farebbe di tutto. Tranne - pare -, quando si parla di dating online. Ed è proprio l’attrice a raccontarlo. Perché Sharon Stone, che è una persona come tutte noi, ... Leggi la notizia su gqitalia

Agenzia_Ansa : App di incontri blocca #SharonStone, pensavano fosse un fake ma era proprio lei. L'attrice protesta su Twitter e Bu… - Corriere : Sharon Stone bloccata dall'app di incontri: «Sono davvero io, non un fake: riammettetemi» - SkyTG24 : Sharon Stone bloccata da app di incontri: utenti la credevano un fake -