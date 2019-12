Sfiduciato il sindaco, a Casavatore ritorna il commissario prefettizio (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo lo scioglimento del 2017 per infiltrazioni camorristiche, un blitz di fine anno davanti al notaio, da parte di nove consiglieri dimissionari, ha posto fine ieri mattina all’amministrazione di Luigi Maglione in carica dallo scorso giugno. Nominato già stamattina il commissario prefettizio che guiderà l’ente fino alle prossime elezioni in primavera. “Pensano di aver salvato Casavatore affidandolo di nuovo ad un commissario prefettizio, annullando tutto ciò che di buono stavamo costruendo” lo sfogo amaro del primo cittadino. Dura l’opposizione: “Tra salti in maggioranza e rimpasti, ci siamo ritrovati un’amministrazione che non rispecchiava per niente la volontà espressa dai cittadini”. Leggi la notizia su napoli.fanpage

