Serie tv su Prime Video a gennaio 2020, tutte le novità da Treadstone a Star Trek: Picard (Di martedì 31 dicembre 2019) Le nuove proposte della piattaforma streaming di Amazon confermano di valere il prezzo dell'abbonamento – o, per gli indecisi, della prova gratuita attivabile in pochi passi. Il catalogo di Serie tv su Prime Video a gennaio 2020 si arricchisce a partire dal 3 del mese, data di debutto dei sei episodi di Our Man In… Japan, con James May (The Grand Tour, Top Gear, James May's Man Lab, James May's Car of the People, Toy Stories). A quindici anni dalla sua prima visita in Giappone, James May riparte alla scoperta di questo paese unico, straordinario e complesso. Terra natia degli haiku e culla di forme artistiche classiche basate sui principi di Wabi (estrema bellezza), Sabi (ispirazione naturale) e Yugen (grazia e delicatezza), il Giappone è inoltre la patria di Godzilla, Hello Kitty, il Cosplay e alcune delle ossessioni più strane del pianeta.

