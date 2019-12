Serie e film Netflix 2019, i titoli più popolari in Italia (Di martedì 31 dicembre 2019) Cosa abbiamo visto su Netflix nel 2019? Anzi, cosa abbiamo visto di più? Nella summa dei titoli più popolari, non mancano le sorprese. La prima è che la classifica generale si apre con una Serie cult a livello planetario, ma per poi far intendere una vittoria del cinema (seconda e terza posizione a due titoli usciti questo mese). Che ci manchi un po' il tempo e (dopo un po') la voglia di indulgere nel piacere del binge watching? Oppure è che il cinema, in fondo, resta il primo, grande e diffuso amore? Netflix 2019, i 10 titoli più popolari in Italia 1. La casa di Carta Parte 3 2. 6 Underground 3. The Irishman 4. Stranger Things 3 5. Murder Mystery 6. Sex Education 7. The Witcher 8. The Perfect Date 9. Triple Frontier 10. Baby S2 Lato Serie spicca subito il fatto che a essere premiate, e ancora le più amate, sono le due storie che più ci hanno ... Leggi la notizia su gqitalia

NetflixIT : Un thread ufficialissimo su ?? le serie e i film più popolari in Italia nel 2019 ?? - ilariyababygirl : RT @_redcarpet: non è mai soltanto un film non è mai soltanto un libro non è mai soltanto una serie tv - Mills_XIII : RT @Una_Gioia_Mai: Speranze 2020: lettura, scrittura, serie tv, film, viaggi, calcio, sport, responsabilità, decisioni, viaggi, pizze, musi… -