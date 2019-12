Serie A, la top 11 del decennio: presenti 4 bandiere ed in attacco c’è una sorpresa… (Di martedì 31 dicembre 2019) Si sta per concludere un nuovo anno ed è il momento dei primi bilanci non solo per il 2019 ma per tutti gli ultimi anni. Nella classifica dei migliori giocatori della Serie A anni ’10 ci sono quattro eccellenze italiane: si tratta di Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo e Antonio Di Natale. Questo secondo l’ultimo report Opta, società specializzata nell’elaborazione dati di carattere sportivo, è stato decretato il migliore 11 del decennio che sta per concludersi. In porta invetabile la candidatura di Gigi Buffon, l’estermo difensore vanta la miglior percentuale di clean sheet degli ultimi 10 anni (124 gare su 253 senza prendere gol, quasi una su due). In difesa oltre allo juventino anche l’ex eroe del triplete interista Maicon, l’attuale centrale del Napoli Koulibaly e Alex Sandro, in bianconero dal 2015. A centrocampo presenti Arturo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

