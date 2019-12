Serie A, crescita degli spettatori negli stadi italiani: il dato (Di martedì 31 dicembre 2019) Serie A, grande crescita degli spettatori negli stadi italiani. Incremento del 6.4% rispetto al dato finale dello scorso campionato La Serie A sembra tornata ai fasti di un tempo e lo testimonia non solo la grande rivalità sul campo di determinate squadre, ma anche la folta presenza di pubblico negli stadi del Bel Paese. L’Osservatorio Calcio Italiano ha spiegato che, al termine del 17° turno di campionato, la media degli spettatori negli stadi della massima Serie è stata pari a 27.108, con un incremento del 6,4% rispetto al dato finale dello scorso campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Fabriziodd : @francescaferraz Tifosi che esultano per la plusvalenza di Pallotta li vedi solo tu... io sono solo contento che la… - Rivadox63 : @wimganz @CScrotone @RLambertini75 @sbonaccini Come dire: dopo 50 aa di crescita, buona amministrazione e persone s… - yxMaaTT : @ColdMadness_ in 10 anni Agnelli ha costruito un Impero assurdo,e non abbiamo nemmeno un mercato nostro hahaha,ma q… -