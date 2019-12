Serena Garitta ‘intrepida’ su Instagram, spacco da capogiro e falcata decisa: «Sei il top del fascino» (Di martedì 31 dicembre 2019) Sempre più audace e sicura di sé Serena Garitta: la quarantunenne genovese accende Instagram con uno scatto deciso e immancabilmente ironico. Sebbene sia esteriormente cambiata da quegli esordi un po’ timidi e controllati per ciò che riguarda la femminilità, l’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta in fondo la burlona di sempre. Un cambiamento fisico e stilistico non indifferente, ma la simpatia e l’autoironia della Garitta non hanno subito forti scossoni. D’altra parte, Serena, ha conquistato il pubblico proprio per quel suo fare scanzonato e leggero con cui si è presentata sin dai primi istanti. Serena Garitta Instagram, elegantissima e decisa verso… la pasticceria! Oggi mamma del piccolo Renzo, la Garitta sembra avere una confidenza e una consapevolezza maggiore del suo fisico e della sua avvenenza. E allora perché soffocarli? Da qualche tempo, ormai, Serena si lascia ... Leggi la notizia su urbanpost

