Senago, discorso di fine anno del sindaco: “Entro maggio arriva la fibra” | VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ diventato ormai un appuntamento tradizionale quello con il discorso di fine anno del sindaco di Senago, Magda Beretta (clicca qui per vederlo). Oltre agli auguri e ai ringraziamenti anche le riflessioni sull’anno trascorso, sull’attività di governo della sua amministrazione giunta ormai a metà mandato. Il primo cittadino ripercorse alcune delle tappe più significative delle politiche messe in campo, annunciando un 2020 ricco di sfide. “In materia di lavori pubblici quest’anno ho avuto l’onore di tagliare molti nastri”, ha espresso con orgoglio. “Due grandi promesse fatte in campagna elettorale sono state mantenute con la riapertura di via per Cesate e via Isolino. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

