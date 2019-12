Sei foto da royal baby per salutare il 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Il debutto di Archie La linguaccia di Charlotte di CambridgeIl primo giorno di scuolaI giochi tra Isla e Savannah Il pic-nic realeLouis di CambridgeIl 2019 è stato un anno pieno anche per i royal baby. I «figli» della monarchia britannica ci hanno accompagnato mese dopo mese, conquistandoci. Certo, il 2019 è stato senza dubbio l’anno di baby Archie, venuto al mondo nel maggio scorso e rimasto senza nome per quasi una settimana, come vuole la tradizione. Il figlio di Meghan Markle e Harry finora cresce il più possibile lontano dai riflettori. Le uniche eccezioni? La visita ufficiale in Sudafrica, la prima da famiglia di tre, e la cartolina di Natale. Ma gli altri baby reali non sono stati meno protagonisti. Dal primo giorno di scuola dei Cambridge – George e Charlotte – alle sorelle scatenate Isla e Savannah Philips, fino al pic-nic che i due fratelli hanno messo su con ... Leggi la notizia su vanityfair

