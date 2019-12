Scoperti in Cina altri 200 guerrieri di terracotta (Di martedì 31 dicembre 2019) Una squadra di archeologi cinesi ha riportato alla luce altri 200 guerrieri di terracotta e un gran numero di armi dalla fossa n.1 del Museo del Sito del Mausoleo dell’imperatore Qinshihuang.Durante il terzo scavo avviato tra il 2009 e il 2019 è stata esplorata un’area di 400 metri quadrati nella fossa numero 1, la più grande delle tre che circondano la tomba del primo imperatore della nazione nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nordoccidentale.Trovati anche dodici cavalli di argilla e i resti di due carri, contenitori, scudi colorati, spade e archi di bronzo. More than 220 new #terracottawarriors have been unearthed during the third excavation at the Mausoleum of the Emperor Qinshihuang, according to a report of Shaanxi TV station based in Xi'an, capital of Northwest #China's Shaanxi province. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Scoperti in Cina altri 200 guerrieri di terracotta - Florofilla : RT @HuffPostItalia: Scoperti in Cina altri 200 guerrieri di terracotta - chiscoforever : RT @HuffPostItalia: Scoperti in Cina altri 200 guerrieri di terracotta -