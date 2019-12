Sci alpino, tutti i podi e le vittorie dell’Italia nella prima metà di stagione. Paris, Brignone, Bassino e Goggia trascinanti, ma alle loro spalle… (Di martedì 31 dicembre 2019) 5 vittorie, 6 secondi posti e 2 terzi posti. Questo è il ruolino di marcia attuale della squadra italiana nella Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Un avvio di stagione incoraggiante per i nostri portacolori che hanno dimostrato di avere raggiunto, in diversi casi, l’eccellenza delle varie discipline. Questi risultati sono stati conquistati da 7 atleti complessivamente, due tra gli uomini, ben cinque tra le donne. Si tratta di un andamento assolutamente brillante rispetto a diverse annate precedenti, ma andando a cercare il classico pelo nell’uovo, bisogna essere oggettivi e analizzare come, alle spalle delle nostre punte di diamante, il livello medio sia decisamente basso. Nelle prove tecniche, per esempio, l’Italia sia al maschile sia al femminile è ben lontana dalle posizioni che contano, mentre nelle discipline veloci il tricolore è sempre pronto a sventolare ... Leggi la notizia su oasport

