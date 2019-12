Sci alpino, i precedenti dell’Italia nello slalom di Zagabria. Dai successi di Razzoli e Moelgg al digiuno degli ultimi anni (Di martedì 31 dicembre 2019) Cala il sipario sul 2019 e la Coppa del Mondo di sci alpino si concede qualche altro giorno di riposo. Il Circo Bianco tornerà in scena, infatti, nel corso del prossimo weekend con lo slalom in notturna (sia maschile sia femminile) di Zagabria in Croazia. Una tappa che ormai apre con consuetudine l’anno nuovo dello sci alpino, anche se è entrata in pianta stabile nel calendario solamente dal 2008. Facendo un salto indietro nella memoria, si può dire che la pista Crveni Spust abbia portato abbastanza bene ai colori italiani con due vittorie centrate da Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. La prima in ordine di tempo arrivò il 6 gennaio 2010, proprio con l’oro olimpico di Vancouver 2010 che diede il via ad una doppietta precedendo lo stesso Manfred Moelgg e il francese Julien Lizeroux. L’atleta emiliano, tuttavia, era già salito sul terzo gradino del podio nell’edizione precedente, ... Leggi la notizia su oasport

